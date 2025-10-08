Con due gol nella ripresa, il Trastevere batte a Roma il Budoni che esce così dalla Coppa Italia di Serie D, giunta ai 32esimi di finale. Hanno deciso Lorusso e Compagnone, entrati in campo nella ripresa.

Il Budoni era l'unica squadra sarda rimasta in gioco dopo la prima fase della manifestazione.

Il Trastevere ha giocato con Lazzarini Zitelli, Ferraro, Petruci, (De Franceschi), Giordani, Drisaldi Crescenzo (Lorusso 7), Ronci, Troia (Compagnone), Morano. Allenatore: Bernardini.

Il Budoni con Budano, Ferrari ( Santoro ), Barbato ( Mihali), Schirru, Furijan, Madero, Dossena (Ljubanovic), Gomez, Tokic, Yanovsky, Sirotic (Taiappa). Allenatore Raffaele Cerbone.

Ha arbitrato Gargano della sezione di Bologna

Il Budoni ha giocato bene riuscendo anche ad essere pericoloso con Ljubanovic e Gomez. Il Trastevere, capolista del girone G del campionato di Serie D con la Scafatese, è passata in vantaggio solo al 27' della ripresa con Lorusso e raddoppiato allo scadere con Compagnone.

