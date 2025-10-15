Sono andate in scena oggi le gare di andata degli ottavi di finale della Coppa Italia di Promozione. L’Alghero conferma l’ottimo stato di salute e travolge (6-0) il Bosa. Successi casalinghi anche per Coghinas (2-0) e Li Punti (3-0) rispettivamente contro Arzachena e Usinese.

Colpo del Castiadas che espugna (0-3) il campo del Selargius con reti di Balloi, Grinbaum e Pilosu. Da segnalare l’esordio nei biancoverdi dell'attaccante sinnaese Matteo Matta: «E’ stata una bella partita contro un avversario forte e ben messo in campo. Siamo soddisfatti. L’esordio? Felicissimo. Il nostro è un gruppo eccezionale. Qua posso crescere».

Il Terralba batte (4-3) l’Arborea. Bella vittoria (2-0) per l’Uta contro il Guspini, capolista in campionato.

© Riproduzione riservata