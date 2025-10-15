Coppa Italia Promozione, vittorie importanti per Alghero e CastiadasGiocate le partite di andata degli ottavi di finale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sono andate in scena oggi le gare di andata degli ottavi di finale della Coppa Italia di Promozione. L’Alghero conferma l’ottimo stato di salute e travolge (6-0) il Bosa. Successi casalinghi anche per Coghinas (2-0) e Li Punti (3-0) rispettivamente contro Arzachena e Usinese.
Colpo del Castiadas che espugna (0-3) il campo del Selargius con reti di Balloi, Grinbaum e Pilosu. Da segnalare l’esordio nei biancoverdi dell'attaccante sinnaese Matteo Matta: «E’ stata una bella partita contro un avversario forte e ben messo in campo. Siamo soddisfatti. L’esordio? Felicissimo. Il nostro è un gruppo eccezionale. Qua posso crescere».
Il Terralba batte (4-3) l’Arborea. Bella vittoria (2-0) per l’Uta contro il Guspini, capolista in campionato.