Il programma del ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Promozione si riduce all'osso. Domani dovevano esserci tre partite, ma ne resta solo una: Usinese-Lanteri Sassari, con esito pressoché scontato perché all'andata gli ospiti hanno vinto 5-1. Il calcio d'inizio sarà alle ore 18, arbitra Simone Fonnesu della sezione di Sassari. Del rinvio di Verde Isola-Monastir si sapeva già, ma si è aggiunta anche Arborea-Santa Giusta che non si giocherà domani per un lutto nella formazione ospite. Entrambe le gare sono state posticipate a mercoledì 13 dicembre ore 15, per Verde Isola-Monastir (all'andata hanno vinto 1-2 i carlofortini) da definire ancora il campo.

Le modifiche. Un cambio anche in Coppa Italia Eccellenza, dove Bosa-Sant'Elena inizierà (in questo caso domani, a Bonorva) alle 15.30. All'andata è finita 3-3, vale ancora la regola del gol doppio in trasferta. Mezz'ora prima il via di Ilvamaddalena-Ossese (andata 0-2). Due cambi anche per il campionato: Calangianus-Tempio passa da venerdì 8 a sabato 9 dicembre (ore 15, per la 15ª giornata), Ghilarza-Ferrini anticipa da domenica 17 a sabato 16 dicembre (ore 15, per la 16ª giornata).

