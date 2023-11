Torna la Coppa Italia di Promozione. In programma domani le gare di ritorno dei quarti di finale: in campo alle 15 Arborea-Santa Giusta (andata 2-0) e Usinese-Lanteri (1-5).

La scorsa settimana si è qualificato il Siniscola Montalbo ai danni del Tortolì vincendo (0-2 e 4-0) le sfide del doppio confronto. Rinviata, probabilmente al 13 dicembre, Verde Isola-Monastir (2-1).

Attesa in particolare per il derby dell'oristanese tra Arborea e Santa Giusta. Il Lanteri è ad un passo dalla semifinale, dopo il successo all'andata per 5-1 sull'Usinese.

© Riproduzione riservata