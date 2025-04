Lanusei e Coghinas in campo a Ghilarza per la finale di Coppa Italia Promozione. Sarà lo stadio “Walter Frau” a ospitare l’ultimo atto della manifestazione, mercoledì 30 aprile alle ore 17. Si affrontano la squadra che ha già vinto il Girone A, tornando in Eccellenza dopo due anni, e il club di Santa Maria Coghinas terzo nel Girone B a una giornata dal termine, che si giocherà domenica la possibilità di andare ai playoff.

Nella scorsa stagione, il 18 maggio ad Abbasanta, fu il Monastir ad aggiudicarsi l’ultima edizione della Coppa Italia Promozione battendo 1-2 la Lanteri Sassari ai tempi supplementari. Nel corso del torneo, il Lanusei ha eliminato Baunese, Tortolì, Atletico Cagliari e Guspini, mentre il Coghinas si è imposto su Castelsardo, Luogosanto, Usinese e Buddusò.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno previsti due supplementari da 15 minuti ciascuno. Senza un vincitore si va ai rigori.

© Riproduzione riservata