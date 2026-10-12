Un primo turno nel quale prevalgono le vittorie esterne, nel torneo di Divisione Regionale 1 di basket.

Corsare. I successi in trasferta sono firmati da Elmas, Ferrini Quartu e Shardana Basket. I masesi espugnano il parquet dell’Astro Cagliari con il punteggio di 57-68. Botta e risposta tra le due squadre nei primi due quarti; gli ospiti chiudono il primo sul +3 (13-16 al 10’), i padroni di casa reagiscono e prima dell’intervallo passano a condurre fino al 36-28 del 20’. Al rientro dal riposo lungo contro-break di Elmas, avanti di 7 punti al 30’ (43-50). Negli ultimi 10’, la formazione ospite riesce a tenere a distanza quella avversaria, chiudendo sul +11 finale, grazie anche ai 30 punti firmati da Simbula. La Ferrini, invece, vince a San Sperate per 64-75. L’avvio è tutto dei padroni di casa, avanti sia al 10’ (19-14) che all’intervallo (35-33 al 20’). Il break ospite si concretizza al rientro dal riposo lungo, fino al +12 del 30’ (48-60). Nell’ultima frazione i quartesi (che avranno in Murgia il top scorer della gara con 22 punti) mantengono il vantaggio e portano a casa la vittoria. Infine, esordio nella categoria con un successo per lo Shardana Basket, nel derby contro il CUS Sassari (76-84). La formazione allenata da Claudio Cau guida il punteggio nel corso dei 40’, raggiungendo il +21 di massimo vantaggio all’intervallo (27-48 al 20’). Nel secondo tempo gli universitari riducono il margine, senza mai riuscire a rientrare in scia. Nello Shardana è Hubalek il migliore, con 20 punti.

Le altre. La stagione della matricola Serramanna parte con una vittoria sul filo di lana. Il quintetto allenato da Stefano Frongia, infatti, si impone contro il Genneruxi per 62-60. Decisivo il “Buzzer Beater” di Secci sulla sirena. Partita equilibrata, che i padroni di casa hanno quasi sempre condotto, seppur con poco margine (21-18 al 10’, 30-26 al 20’ e 45-39 al 30’), tranne che nei minuti finali, quando è andato in scena un avvincente testa a testa. Miglior realizzatore della serata è Pintus, del Serramanna, con 14 punti. Nell’ultima gara in programma, vince la Santa Croce Olbia per 79-70 contro la MBA Alghero. Olbiesi avanti in avvio (20-13 al 10’), prima del break ospite che ha portato al sorpasso (30-38 al 20’ e 47-52 al 30’). La Santa Croce, però, nel finale trova lo spunto vince e ribalta la situazione. Alla MBA non basta avere il top scorer di serata, Bertolini con 24 punti, per portare a casa la vittoria.

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