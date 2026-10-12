È Vadir, condotto da Antonio Meloni, il campione del 2026. Il grigio di 12 anni, figlio di Nadir di San Patrignano e Liera da Piradin, allevato da Michele Pala, ha vinto il Campionato del Cavallo sardo che si è disputato nel fine settimana a Tanca Regia. Il binomio è stato sul podio di quasi tutte le gare che facevano classifica per la sezione dei cavalli di 7 anni e oltre nati e allevati in Sardegna, precedendo Gianleonardo Murruzzu su Blandina e Giovanni Carboni su Darezzo.

Nella giornata di domenica nell’impianto Asvi di Abbasanta si è svolto anche l’ultimo Gran Premio C145 a due manche della stagione di salto ostacoli, che ha registrato il successo di Andrea Rossi in sella a Chanoubet Ps, cavallo tedesco che quindi non concorreva alla classifica Asvi; alle sue spalle Giovanni Carboni su Darezzo e Antonio Meloni su Vadir.

Da segnalare nella sezione dei cavalli di 4 anni nati e allevati in Sardegna ben 12 ex aequo, mentre nei 5 anni sono stati cinque i binomi arrivati a pari merito: Pietro Pala su Fort Worth Aa, Andrea Guspini su Fourth Touch, Alessandro Anedda su Fanny de Morimenta, Luca Riccardi su Furiosa e Giovanni Carboni su Frecciarossa.

L’altra gara di spicco di domenica è stata la C135 a difficoltà progressive, dove Andrea Guspini su Elsa, che partiva per primo, ha fatto subito un percorso completo da 44 punti col tempo di 43”77 che ha costretto tutti gli altri a rincorrere. Il binomio si è imposto nella sezione Asvi dei 6 anni: l’unico che come riscontro cronometrico è andato vicino a batterlo è stato Alberto Tatti sul più giovane Dlasgow.

Sabato nella classifica finale Asvi C130 tre binomi senza penalità, ma il più veloce è stato Pietro Pala su Vento di Maestrale. E sempre il cavaliere del Circolo Gli Olivastri si è imposto grazie al miglior tempo nel Piccolo Gran premio C135 mista, ma in sella a Zweitschrift, cavallo non sardo, davanti al binomio Giovanni Carboni su Darezzo, che ha infatti primeggiato nella classifica finale Asvi della C135, con percorso netto, davanti ai due cavalli montati da Antonio Meloni, Vadir e Cesarus.

Infine, venerdì l’oristanese Gianleonardo Murruzzu è risultato primo nella classifica finale C140 Asvi in sella a Blandina, unico percorso netto della gara a fasi consecutive, mentre Angela Lanzetta su Dubai ha pagato la penalità per il tempo. La classifica finale C130 Asvi ha visto invece il successo di Francesco Iriu su Daira Slam.

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