30 agosto 2025 alle 16:16
Coppa Italia: in Serie D si parte da Latte Dolce-Budoni, si gioca anche in Eccellenza e PromozioneNel primo anticipo, l’Atletico Bono ha battuto 2-1 il Bonorva
Dopo l'anticipo di ieri di Coppa Italia di Promozione, vinto dall’Atletico Bono sul Bonorva (2-1), questo pomeriggio si giocano oggi cinque gare.
In Serie D, alle 17 è in programma Latte Dolce-Budoni per il primo turno della Coppa Italia (dopo il turno preliminare della scorsa settimana).
In Eccellenza alle 17.30 si giocherà il derby Ilva-Santa Teresa Gallura. In Promozione sono in programma due gare: alle 16.30 Guspini-Villacidrese; alle 17.30 Ghilarza-Samugheo.
