Dopo l'anticipo di ieri di Coppa Italia di Promozione, vinto dall’Atletico Bono sul Bonorva (2-1), questo pomeriggio si giocano oggi cinque gare.

In Serie D, alle 17 è in programma Latte Dolce-Budoni per il primo turno della Coppa Italia (dopo il turno preliminare della scorsa settimana).

In Eccellenza alle 17.30 si giocherà il derby Ilva-Santa Teresa Gallura. In Promozione sono in programma due gare: alle 16.30 Guspini-Villacidrese; alle 17.30 Ghilarza-Samugheo.

© Riproduzione riservata