Primi impegni ufficiali di Coppa Italia per le squadre che prenderanno parte ai tornei di Eccellenza e Promozione di calcio. Tra queste anche le formazioni oristanesi, che attraverso la gara di andata della coppa proseguono il rodaggio in vista dell’avvio dei campionati.

In Eccellenza, esordio con sconfitta casalinga per il Terralba F. Bellu. Al “Remigio Corda”, nella gara giocata sabato, è la Villacidrese a imporsi per 0-2. L’undici allenato da Roberto Concas si è presentato con alcune defezioni e qualche altro elemento tenuto a riposo precauzionale. La formazione allenata da Andrea Cocco, dal canto suo, ha mostrato buone trame di gioco e ha portato a casa la vittoria grazie ad un gol per tempo: nella prima frazione Illario ha realizzato su rigore, mentre in avvio di ripresa è Cannas a raddoppiare, concretizzando un bell’assist di Aba da destra. Sabato, a Villacidro, la sfida di ritorno.

In Promozione, partono bene Arborea, Samugheo e Bosa. La compagine guidata da Maurizio Firinu espugna il campo dell’Arbus Guspini Costa Verde con il punteggio di 0-2. Atzeni e compagni vincono grazie a due reti segnate in avvio di gara, con Pibiri e Ciarniello. Prestazione benaugurante in vista della gara di ritorno (in programma domenica al “Gino Neri”) e dell’inizio del campionato. Vince con identico punteggio anche il Samugheo, in trasferta contro la Tharros (0-2). Gli ospiti vanno a segno con Frau su punizione nel primo tempo e con Fadda, di testa, nella ripresa. Per i ragazzi allenati da Federico Trudu una prestazione positiva. La Tharros, invece, si è presentata ancora non al completo, ancora in una fase di costruzione e assemblamento del gruppo. Tra sette giorni ritorno a Samugheo. Infine, parte con una vittoria anche la stagione del Bosa, vittoriosa per 1-0 contro il Thiesi. Il gol partita è arrivato nel corso del primo tempo, ad opera di Fadda. Tra una settimana la sfida di ritorno a campi invertiti.

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