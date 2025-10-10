Mercoledì 15 ottobre alle 16 si giocano le partite di andata dei quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza. In programma Atletico Uri-Buddusò, Iglesias-Ferrini Cagliari, Tempio-Santa Teresa e Villasimius-Nuorese. Le partite di ritorno si giocano il 29 ottobre.

Sempre il 15 ottobre in scene le gare di andata degli ottavi di finale della Coppa Italia di Promozione. Alle 16 Alghero-Bosa, Coghinas-Arzachena, Li Punti-Usinese, Selargius-Castiadas, Terralba-Arborea, Uta-Guspini, alle 18 Samugheo-Tonara e alle 18.30 Bonorva-Ozierese. Le gare di ritorno il 29 ottobre.

