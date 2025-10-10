Coppa Italia di Eccellenza e Promozione: ecco le gare in programmaMercoledì 15 ottobre alle 16 si giocano le partite di andata dei quarti di finale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Mercoledì 15 ottobre alle 16 si giocano le partite di andata dei quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza. In programma Atletico Uri-Buddusò, Iglesias-Ferrini Cagliari, Tempio-Santa Teresa e Villasimius-Nuorese. Le partite di ritorno si giocano il 29 ottobre.
Sempre il 15 ottobre in scene le gare di andata degli ottavi di finale della Coppa Italia di Promozione. Alle 16 Alghero-Bosa, Coghinas-Arzachena, Li Punti-Usinese, Selargius-Castiadas, Terralba-Arborea, Uta-Guspini, alle 18 Samugheo-Tonara e alle 18.30 Bonorva-Ozierese. Le gare di ritorno il 29 ottobre.