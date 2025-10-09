Un fine settimana di grande sport lungo la spiaggia di Cala Sinzias a Castiadas con XTerra, la manifestazione interazionale di Triathlon Cross in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre. L’evento – arrivo e partenza presso l’Hotel Garden Beach - vedrà la partecipazione di atleti provenienti da numerose nazioni (con al seguito famiglie, tecnici e appassionati).

«Per Castiadas – sottolinea il sindaco Eugenio Murgioni - rappresenta la naturale chiusura di una stagione turistica molto positiva grazie anche alle strutture alberghiere, agli agriturismi, alle aziende locali e all’intera comunità che ha saputo offrire un’accoglienza di qualità».

Murgioni ringrazia in particolare il Garden Beach (cuore logistico dell’evento) e «tutte le strutture alberghiere – aggiunge - che, pur essendo in pieno ottobre, hanno scelto di restare aperte per ospitare atleti, staff e accompagnatori. Il Triathlon Cross è un’opportunità concreta per allungare la stagione turistica e costruire una nuova visione di sviluppo sostenibile, capace di vivere e crescere anche nei mesi autunnali e invernali».

