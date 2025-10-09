Dopo una settimana di attesa, comincia anche il campionato della Virtus Cagliari, pronta a scendere in campo per il primo impegno stagionale in Serie A2 Femminile. La formazione di coach Fabrizio Staico, rimasta ferma al debutto per il turno di riposo previsto dal calendario (girone da 13 squadre), sarà di scena sabato alle 16 sul parquet della Use Rosa Scotti Empoli.

Un avvio non semplice per le cagliaritane, che troveranno una squadra in fiducia dopo il successo all’esordio sul campo del Milano Basket Stars (73-53). Sarà l’occasione per vedere all’opera la nuova Virtus, costruita in estate con alcuni innesti di qualità, graditi ritorni e diverse conferme.

Tra le novità figurano la lunga polacca Barbara Zieniewska, la play-guardia ucraina Serafyma Tykha (che giocherà da italiana) e la pivot Caterina Mattera. Torna invece in cabina di regia Giulia Corda, mentre restano punti fermi del gruppo Monika Nazck, Mounia El Habbab, Ania Gallus, Alessandra Anedda, Elena Pasolini e la capitana Laura Pellegrini. Completano il roster le giovani Sara Deidda, Carlotta Ferrarese Cerruti e Giulia Setzu.

«Il gruppo è diverso rispetto alla passata stagione - spiega coach Fabrizio Staico - è presto per dire se siamo più solidi, ma con i nuovi innesti possiamo crescere molto. La chiave sarà mantenere concentrazione e umiltà, affrontando ogni partita con coraggio e consapevolezza».

Sull’approccio alla nuova stagione, l’allenatore aggiunge: «Dobbiamo pensare al miglioramento continuo, senza dare troppo peso ai risultati immediati. L’umiltà dovrà restare il nostro valore guida».

Dopo Empoli, la Virtus sarà attesa da un’altra trasferta impegnativa, a Salerno, prima dell’atteso esordio casalingo del 25 ottobre al PalaRestivo, contro la Pallacanestro Torino.

