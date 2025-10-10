Non è una tempesta di fulmini, ma il fenomeno si fa sentire (e vedere) mentre la Sardegna è attraversata da una perturbazione che, per la serata, ha portato la protezione civile all’emissione di un avviso di allerta gialla per temporali, che interessa soprattutto i settori orientali, tra Sarrabus e Ogliastra.

Le webCam del sistema Sardegna Clima-Baku Meteo hanno catturato un fulmine che, secondo le stime, ha toccato il suolo in territorio di Ruinas: i residenti delle zone circostanti hanno potuto sentire distintamente anche il boato del tuono conseguente.

Il fulmine ripreso dalla webcam

La scarica elettrica, come spiega Dario Secci, che gestisce la rete di Sardegna Clima, è stata ripresa dall’impianto di Villa Verde-Monte Arci.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata