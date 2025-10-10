La webcam di Monte Arci cattura il fulmine che si abbatte a RuinasPotente scarica elettrica ripresa dall’impianto di Sardegna Clima
Non è una tempesta di fulmini, ma il fenomeno si fa sentire (e vedere) mentre la Sardegna è attraversata da una perturbazione che, per la serata, ha portato la protezione civile all’emissione di un avviso di allerta gialla per temporali, che interessa soprattutto i settori orientali, tra Sarrabus e Ogliastra.
Le webCam del sistema Sardegna Clima-Baku Meteo hanno catturato un fulmine che, secondo le stime, ha toccato il suolo in territorio di Ruinas: i residenti delle zone circostanti hanno potuto sentire distintamente anche il boato del tuono conseguente.
La scarica elettrica, come spiega Dario Secci, che gestisce la rete di Sardegna Clima, è stata ripresa dall’impianto di Villa Verde-Monte Arci.
(Unioneonline)