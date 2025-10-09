Nel weekend torna in campo la Serie C Unica maschile con il terzo turno stagionale. Ad aprire il programma sarà l’Olimpia Cagliari, ancora imbattuta dopo le prime due giornate: il quintetto di coach Roberto Zucca scenderà in campo sabato alle 17.30 al PalaSimula di Sassari, ospite della Dinamo Academy, reduce dal turno di riposo.

Domenica il calendario sarà particolarmente ricco, con ben quattro partite in programma. Si parte ancora dal PalaSimula, dove alle 17.30 andrà in scena la sfida tra Aurea Sassari e Demones Ozieri, entrambe neopromosse.

Alle 18, a Calasetta, il Camping La Salina farà il suo debutto casalingo contro la Ferrini Pisano Arredamenti, ancora ferma a quota zero e reduce dal ko nella stracittadina quartese con l’Antonianum.

Alle 18.30 riflettori sul Palasport di via delle Cernitrici di Carbonia, dove la Scuola Basket ospiterà la Torres. Alla stessa ora, a Quartu Sant’Elena, l’Antonianum sfiderà il Sant’Orsola Sassari, formazione guidata dal play guardia Luca Sanna, artefice principale dell'ottimo avvio con due successi su due.

Turno di riposo per la Sirius Nuoro.

Classifica: Olimpia, Sant’Orsola e Nuoro 4; Carbonia, Aurea, Ozieri e Antonianum 2; Calasetta, Torres, Dinamo e Ferrini 0.

