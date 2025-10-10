Allerta meteo per temporali sulla Sardegna orientaleL’avviso della Protezione civile a partire dalla serata
Una perturbazione è attesa nelle prossime ore sui settori orientali della Sardegna, tra Sarrabus e Ogliastra: la protezione civile ha diramato un avviso di allerta di colore giallo per rischio temporali. L’allerta è valida dalle 21 di oggi alle 17 di domani.
Il servizio meteo dell’Arpas prevede per la serata di oggi «cielo generalmente nuvoloso con isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli o localmente moderati sul settore orientale. Ampie schiarite sul settore occidentale in serata».
Per domani, sabato, sono attesi «cielo nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente moderati sul settore orientale. Temperature: stazionarie o in lieve aumento in entrambi i valori».
(Unioneonline)