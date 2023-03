Termina sul più bello il percorso della Leonardo in Coppa Italia di Serie A2. I cagliaritani sono stati battuti 4-3 in semifinale dallo Sporting Sala Consilina, società organizzatrice delle Final Four della competizione. Sotto 3-0, la squadra di Petruso è stata capace di rimontare grazie ai gol di Dos Santos, Asquer e Siddi. A un minuto e venti secondi dalla sirena, però, lo Sporting Sala Consilina ha trovato il decisivo 4-3.

Serie A. Il 360 GG Monastir è stato sconfitto alla ripresa del campionato. Sul campo del Real San Giuseppe, la squadra di Diego Podda è stata battuta 2-0.

Serie B. In Serie B, il Sestu Città Mediterranea è stata raggiunta sul 4-4 dall'MGM 2000. In gol Bringas con una doppietta, Cau e Monetto. Sconfitte le altre sarde. L'Industrial Point Cagliari ha perso 6-3 lo scontro diretto per la salvezza sul campo del Pavia, nonostante i gol di Fratini, Atzeni e Cossu. Il C'è Chi Ciak è stato battuto 5-3 in trasferta dal Futsal Fucsia Nizza (a segno Curreli, Setti e Cuel), mentre la Jasnagora ha incassato il 7-5 del Real Five Rho. Non è bastata la doppietta di Rafinha e i gol di Ruggiu, Spanu e un'autorete per conquistare punti in Lombardia. Sconfitta interna, invece, per l'Elmas per 6-1 contro il Cardano '91.

Femminile. La Mediterranea ha vinto il derby contro il Cus Cagliari per 5-0 grazie alle doppiette di Furno e Fanti e la rete di Manca. La Jasnagora ha pareggiato 3-3 sul campo del Futsal Hurricane. Sconfitte le altre sarde: il Santu Predu 4-1 in casa contro il Cus Milano, l'Arzachena per 5-3 contro La 10 Soccer, mentre lo Shardana Futsal 10-3 a Pistoia.

