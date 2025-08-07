Nuovo arrivo in casa Ossese in vista del prossimo campionato di Eccellenza. La società ha ingaggiato Diego Humberto Di Pietro, classe 1995, argentino, originario di Córdoba, difensore centrale, ma utilizzabile anche in altre zone della difesa, potente fisicamente e con grandi capacità di leadership.

In Argentina, Di Pietro ha vestito le maglie dell’Instituto ACC, del Las Palmas e della Unión Aconquija. Giunto in Europa nel gennaio 2018, ha militato nella Mons Calpe, squadra della prima divisione di Gibilterra. Tornato per circa un anno in Argentina per giocare nel Las Palmas, arriva in Sardegna nell’estate del 2020 per giocare con l’Idolo nel campionato di Eccellenza, purtroppo in quell’annata completamente devastata da rinvii e rimodulazioni del girone a causa della pandemia.

Nel 2021 arriva all’Ilvamaddalena, in quella che fino all’ultima stagione di Serie D è stata la sua squadra. Con la compagine maddalenina, di cui ha indossato anche la fascia di Capitano, ha vissuto un’altalena di gioie, culminate con le vittorie dei campionati di Eccellenza 2021-2022 e 2023-2024, e dolori, legati alle amare retrocessioni dalla Serie D entrambe accorse al termine di sfortunate gare secche di playout. Con l’Ilva, Di Pietro ha anche segnato 13 gol, spesso decisivi.

© Riproduzione riservata