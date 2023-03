Il torneo di Serie C Silver vede la sconfitta della Ferrini Quartu contro l’Antonianum. Il Veliero Calasetta, invece, vince e raggiunge la Torres (riposo forzato per i sassaresi per il rinvio della gara contro Uri). Il Cus Sassari si aggiudica l’altro derby di giornata contro il Sant’Orsola.

Il derby quartese. Vince l’Antonianum per 74-59, al termine di una sfida guidata nel punteggio per 3 quarti. Dopo il leggero vantaggio della Ferrini nella prima frazione (20-22), nel secondo quarto c’è il sorpasso della compagine allenata da Pierfrancesco Zurru (35-29 all’intervallo). Al rientro dal riposo lungo l’Antonianum tiene il margine, che poi si è ampliato nell’ultimo quarto, grazie anche alla vena realizzativa di Jordan, autore a fine gara di 22 punti. Per Ruggeri e compagni è la settima vittoria stagionale, per la Ferrini la quarta sconfitta.

Il derby sassarese. Bella vittoria del Cus Sassari in casa del Sant’Orsola, per 69-80. Partita equilibrata nei primi due quarti, con il quintetto allenato da Gabriele Sassu sopra di 1 all’intervallo (38-39). Break decisivo nella terza frazione, quando gli universitari riescono a creare divario sul +8 (54-62). Nell’ultima frazione il Cus riesce ad amministrare il vantaggio e allunga fino alla doppia cifra per la sirena finale. Miglior realizzatore della gara è Cordedda, del Sant’Orsola, con 19 punti.

Aggancio secondo posto. Chi approfitta della sconfitta del Sant’Orsola è Il Veliero Calasetta che aggancia la Torres dopo aver battuto l’Olimpia per 80-68. L’avvio vede i cagliaritani chiudere avanti i primi 10’ (18-22). Reazione della compagine guidata da Danilo Magiera nella seconda frazione e sorpasso al 20’ (43-40). Grande equilibrio al rientro dal riposo lungo (55 pari al 30’). Fuga decisiva negli ultimi 10 minuti, grazie anche a Werlich, autore alla fine di 30 punti personali.

