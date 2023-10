Colpaccio del Calangianus che vince in casa della Villacidrese lo scontro diretto per la salvezza: per i galluresi sono i primi tre punti della stagione: 2-1 il risultato per loro.

Il Calangianus ha scavalcato in classifica la stessa Villacidrese, ora ultima con un punto, e l'Iglesias, ugualmente con un punto, e agguanta il San Teodoro a tre punti. Ovviamente Iglesias e San Teodoro hanno una gara in meno.

In settimana il nuovo allenatore Pasquale Malu ha sostituito mister Sassu in panchina. Un esordio vittorioso insomma per lui che fa ben sperare nel futuro della squadra. Tutte le altre gare dell’Eccellenza si giocano oggi.

