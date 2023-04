Fabio Cocco è la squalifica illustre per l'ultima giornata di Eccellenza, domenica alle 16. Il fantasista della Nuorese, nominato dagli allenatori avversari miglior giocatore del campionato nel sondaggio promosso dall'Unionesarda.it e dal Comitato regionale Sardegna, ha ricevuto col Ghilarza la quinta ammonizione nel torneo e salterà la sfida salvezza a Monastir, dove peraltro è un ex. Assenza pesantissima per l'allenatore Francesco Picconi, privo del suo leader nel match decisivo per cercare i playout: chi vince sfiderà una tra Lanusei e Li Punti, il pari fa retrocedere il Monastir e - in caso di vittoria del Sant'Elena con l'Iglesias - la Nuorese farebbe coi biancoverdi lo spareggio per evitare la retrocessione diretta.

Le altre squalifiche. Claudio Palumbo, portiere del Sant'Elena, squalificato due giornate per insulti all'arbitro. Un turno a Nicola Raimo (Budoni), Ayrton Hundt e Andrea Mastino (Carbonia), Lorenzo Camba e Lucas Rostand (Ferrini), Fabio Chergia (Ghilarza), Leonel Serna (Li Punti), Francesco Delizos (Ossese), Mauro Martín Castro, Giovanni Sanna e Gian Marco Trogu (Taloro Gavoi) e Alessandro Lasi (Tharros).

Eccellenza, l'ultima giornata. Per la promozione San Teodoro-Latte Dolce e Villacidrese-Budoni: sassaresi primi a +2, in caso di arrivo a pari punti spareggio. Per la salvezza oltre a Monastir-Nuorese anche Lanusei-Arbus, Li Punti-Bosa e Sant'Elena-Iglesias (a Maracalagonis). Senza obiettivi Ferrini-Taloro Gavoi, Ossese-Calangianus e Tharros-Carbonia mentre riposa il Ghilarza.

Il ritorno. Per la prima volta in stagione l'Asseminese potrà giocare ad Assemini, in una partita fondamentale sia per la corsa salvezza sia per l'ascesa in Eccellenza. La società terzultima in classifica, che già gli scorsi anni quando si chiamava San Marco era stata costretta a migrare per il Sud Sardegna, ospiterà sabato alle 16 il Villasimius capolista al Comunale Santa Maria in via Risorgimento. La maggior parte delle gare stagionali le aveva disputate a Siliqua.

Il programma. Tutta la penultima giornata di Promozione A sarà sabato alle 16, nel C Luogosanto-Usinese spostata a domenica sempre alla stessa ora. In contemporanea a quest'ultima partita anche le due gare decisive per il primato nel B: Arborea-Barisardo e Paulese-Idolo.

