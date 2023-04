Campionato di Promozione fermo per il weekend di Pasqua, si riprenderà nel prossimo e con il Girone A ad aprire il programma. Tutta la penultima giornata è anticipata a sabato 15 aprile ore 16, assieme a Tortolì-Tonara del B e quattro partite del C: Bonorva-Porto Torres, Luogosanto-Usinese, Macomerese-Tempio e Ozierese-Sennori.

Il duello. Sembrava un esito già scritto quello del ritorno in Eccellenza del Villasimius, ma dopo l'8-0 al La Palma un mese fa la squadra di Antonio Prastaro è incredibilmente incappata in una serie nera di quattro sconfitte consecutive, dopo che aveva perso appena una partita nelle altre venti giornate (vincendone sedici). Un crollo che vale ancora la vetta della classifica, ma col fiato sul collo del Castiadas: nonostante la lunga squalifica dell'allenatore Cristian Dessì (campionato finito per lui) i biancoverdi sono stati capaci di portarsi a -3, trascinati dai diciassette gol in quattro mesi di Carlos Mboup (arrivato a dicembre dal Sant'Elena) che ha deciso anche lo scontro diretto su rigore al 91' due settimane fa. Sabato il duello a distanza nel Sarrabus proseguirà con Asseminese-Villasimius e Castiadas-Atletico Cagliari. La capolista può ancora festeggiare in anticipo: per farlo deve vincere e sperare che l'avversaria diretta non faccia altrettanto, oppure pareggiare con sconfitta del Castiadas e mancato successo del Guspini (a oggi terzo a -4) in casa col Gonnosfanadiga.

Zona salvezza. La Palma ultimo e già retrocesso, sabato è ospite dell'Orrolese che ha così un'occasione per prendere tre punti salvezza. Appaiato ai biancorossi c'è il Selargius di Franco Giordano, che ha lo scontro diretto a Cortoghiana: quartultima contro quintultima ossia le due che farebbero i playout, ma il distacco attuale di sette punti (31 a 24) lo annullerebbe salvando direttamente i selargini. L'Andromeda penultimo a quota 22 riceve invece il CUS Cagliari quarto ma già tranquillo, vicino alla salvezza il Villamassargia che andrà a giocare a Carloforte contro la Verde Isola.

