Riparte con slancio la stagione delle gare ciclistiche su strada. “Dopo anni di difficoltà riscontrate nell’organizzazione di manifestazioni su strada, dovute alle oggettive problematiche relative a sicurezza, costi e complicazioni burocratiche – scrivono congiuntamente sette società ciclistiche isolano - si è deciso di unirsi nella collaborazione dell’allestimento di un ricchissimo calendario di gare distribuite nelle varie zone della nostra Regione. Questo consentirà agli atleti del vivaio regionale di potersi confrontare con maggiore continuità e qualità nell’arco di tutta la stagione, contribuendo al miglioramento del tasso tecnico dei nostri giovani ciclisti: la varietà dei percorsi metterà in evidenza i valori in campo, sottolineando, con la speciale classica individuale i migliori esponenti”.

Ad animare la prima edizione della “Challenge M.B. Sport - Memorial Salvatore Meloni” le società ciclistiche U.C.Guspini ASD, S.C.Terranova-Fancello Cicli Olbia, Velo Club Sarroch, Fabio Aru Academy Villacidro, Pool Bike Serramanna, S.C. Monteponi Iglesias, A.S.D. Cannedu Ittiri, Dueppi Cycling Alghero, G.S. Pedale Siniscolese, S.C. Pattada e la G.S. Royal Bike Sassari A.S.D. La manifestazione è dedicata a Salvatore Meloni, storica figura del ciclismo isolano. “ Per decenni dirigente di spicco, oltre che Presidente per due mandati , del Comitato Regionale Sardo FCI ed apprezzato consulente della Federazione a livello nazionale, era arrivato giovanissimo alla segreteria del Comitato nei primi anni settanta, dopo essersi laureato nella fucina dei tecnici e dirigenti della “Scuola Centrale dello Sport” del Coni - ricordano le società – Grazie a lui tutto l’apparato del tempo si trasformò in senso positivo e con il suo contributo, negli anni successivi, si formò la nuova classe dirigente del ciclismo regionale”. La prima gara della stagione inserita nella Challenge, come consuetudine da oltre trent’anni, si terrà ad Olbia, con partenza dalla sede della S.C. Terranova-Fancello Cicli: la “classicissima” Coppa Domenico Dentoni arrivata alla sessantesima edizione, riservata alle categorie allievi e juniores, ed il 16° Memorial Emanuele Pompedda, per gli esordienti 1° e 2° anno. L’ultima gara è prevista a fine settembre. Al termine di ogni prova verrà stilata una classifica e i leader delle varie categorie vestiranno la speciale maglia della Challenge.

“L’iniziativa - conclude il comunicato - si avvale dell’indispensabile apporto dello Sponsor MB Sport, importante azienda specializzata nella produzione di abbigliamento sportivo, che ha aderito con slancio allo sforzo organizzativo da noi messo in campo”.

