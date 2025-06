È cominciata al Veridia Resort di Chia la Tennis Vip Cup 2025, che vede diversi nomi di spicco dello sport affrontarsi in un torneo di doppio libero. Si tratta della prima edizione dell'evento, che celebra il tennis e l'eccellenza italiana.

Nella prima giornata, dedicata alla fase a gironi, hanno preso parte dodici giocatori divisi in sei coppie. L'ex portiere del Milan Dida e il giornalista Giovanni Battista Olivero hanno vinto il loro girone, con due vittorie in altrettante gare. Si qualificano in semifinale nel loro stesso raggruppamento anche l'ex calciatore Nicola Legrottaglie e la tennista Susanna Giovanardi, che hanno poi perso in 3 set (si arrivava ai 4 game) proprio contro Dida-Olivero, ma si sono comunque qualificati.

Nell'altro raggruppamento, Corinna Dentoni e l'ex difensore Massimo Brambati hanno vinto entrambe le partite, qualificati anche l'ex allenatore del Cagliari Roberto Donadoni e Maurizio Rossi (che ha sostituito Dario Marcolin, il quale ha accusato un piccolo risentimento muscolare).

Domani si riprende con le semifinali: Dida/Olivero-Donadoni/Rossi e Dentoni/Brambati-Legrottaglie/Giovanardi. I match – disputati in contemporanea su due campi – dureranno 25 minuti ciascuno, con il sistema di golden point per rendere ogni scambio decisivo. Le finali si giocheranno al meglio dei tre set brevi.

Presente, pur senza giocare, anche l'ex pallavolista Rachele Sangiuliano (ora giornalista), che ha dato una sua valutazione sulla Nazionale di volley: «La più forte avversaria che l'Italia può incontrare è sempre l'Italia stessa», le sue parole in vista della Nations League. «Partiamo da campionesse in carica e da campionesse olimpiche in carica. Credo che Velasco abbia ancora una volta creato il mix giusto e queste ragazze stanno dimostrando che hanno ancora tanta voglia di vincere. Inoltre lo stanno facendo esprimendo anche un bel gioco. Quindi credo che l'Italia possa arrivare in fondo alla Nations League».

