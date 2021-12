Partirà il 16 gennaio prossimo, la nuova avventura della Promogest femminile, iscritta al campionato nazionale di serie A2 dopo il ripescaggio dalla B. Il calendario del girone nord del torneo, diramato oggi, concede alla formazione di Quartu Sant’Elena un debutto solo in apparenza morbido, nella vasca bergamasca della new entry Treviglio.

Partenza impegnativa. “Si tratta dell’ultima squadra ripescata dalla serie B, che l’anno scorso aveva disputato i playoff per salire in A2”, spiega il tecnico della Promogest, Rocco Casciotto, “il giorno dell’Epifania parteciperemo proprio a Treviglio a un torneo precampionato a sei squadre, sarà un test fondamentale per misurare sia il nostro stato di salute che il livello delle avversarie”. In quell’occasione, ci sarà anche il Padova 2001, atteso il 23 gennaio nella piscina di via San Benedetto per il debutto interno. Poi, in successione, Imperia e Rapallo, quest’ultima tra le favorite al salto nella massima serie. “Ma sono tutte da trattare con le pinze”, precisa il coach, “ora che la data d’inizio è stata ufficializzata, lavoreremo per affinare la preparazione e arrivare al 16 gennaio nella migliore forma possibile”.

La formula. La regular season si concluderà il 22 maggio, la prima classificata di ogni girone sarà già in finale playoff promozione, mentre l’ultima retrocederà direttamente in B. La seconda e la terza accederanno alla semifinale playoff promozione per poi scontrarsi con la prima, mentre la terzultima e penultima si giocheranno la permanenza nella categoria cadetta. Una situazione che la Promogest vorrà evitare. Nel mirino c’è la salvezza anticipata.

