Un campionato esaltante per il Castiadas (Promozione, girone A) per tutta la stagione regolare, chiusa al secondo posto del girone A. Nel finale, la squadra del Sarrabus ha però fallito la conquista della Coppa Italia vinta dal Bonorva e di un posto in Eccellenza conquistato invece ai playoff dalla Villacidrese. L’Eccellenza e la conquista della Coppa avrebbero sicuramente reso l’annata ancora più memorabile, ma il percorso compiuto resta di altissimo livello.

A confermarlo è il tecnico Bebo Antinori, che traccia un bilancio estremamente positivo della stagione: «È un’annata da incorniciare, qualcosa di incredibile. Sono contentissimo di quanto siamo riusciti a fare. Abbiamo chiuso con 79 punti, la miglior difesa del campionato, la squadra meno battuta e la migliore differenza reti. Numeri importanti che certificano il grande lavoro svolto da tutti».

Il rammarico principale riguarda la finale playoff persa ai tempi supplementari contro la Villacidrese. «Abbiamo disputato una partita praticamente perfetta – sottolinea Antinori – e siamo andati davvero vicini al traguardo. I ragazzi hanno dato tutto e meritano soltanto applausi. Mi hanno seguito dal primo giorno, anche nei momenti più difficili. Non hanno sbagliato un allenamento. Sono stati fantastici per impegno, dedizione e spirito di sacrificio».

Ora il Castiadas guarda al futuro. La società dovrà riorganizzarsi e rafforzare la propria struttura per continuare a essere competitiva. Quanto ad Antinori, le richieste non mancano.

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