Castelsardo si prepara ad accogliere una delle manifestazioni sportive più attese dell’estate: il Sardinian Throwdown, la spettacolare competizione di crosstraining in programma sabato 20 e domenica 21 giugno. L'evento trasformerà per due giorni il suggestivo borgo affacciato sul Golfo dell’Asinara in un vero e proprio palcoscenico sportivo a cielo aperto, attirando atleti, accompagnatori e appassionati da tutta Italia e dall'estero.La manifestazione è organizzata dall’amministrazione comunale di Castelsardo, con la fondamentale collaborazione dalla Black Eventse sostegno della Pro Loco. Un ruolo centrale nella macchina organizzativa è stato svolto anche da Nicola Cossu, owner di CT Ampurias, realtà sportiva del territorio e punto di riferimento per tanti praticanti della disciplina.La portata dell’iniziativa è già scritta nei numeri: sono 134 i team iscritti, per un totale di 268 atleti pronti a darsi battaglia, provenienti dalla Sardegna, dal resto della penisola e da diverse realtà europee. Una partecipazione straordinaria che conferma la crescita esponenziale di questa disciplina nell'Isola, capace di creare una comunità sempre più competitiva.

A certificare l’alto livello tecnico della competizione ci sarà inoltre una novità assoluta: la presenza, per la prima volta in Sardegna, di Project Judge, realtà di punta nella gestione e nel giudizio di questo tipo di gare, a garanzia di standard qualitativi eccellenti.

Il cuore pulsante della manifestazione sarà il campo comunale di via Sedini, dove gli atleti si sfideranno in prove ad alta intensità pensate per mettere alla prova forza, resistenza, tecnica e capacità di lavorare sotto pressione, combinando sollevamento pesi, ginnastica e movimenti funzionali. L'evento si sposterà infatti anche in Piazza Nuova, che ospiterà le emozionanti fasi finali, le premiazioni e la festa conclusiva aperta a tutta la comunità.

Per la città si tratta anche di un’occasione importante dal punto di vista turistico ed economico. L’arrivo di atleti, coach, accompagnatori e spettatori genererà un indotto positivo per le strutture ricettive, la ristorazione e le attività commerciali, rafforzando l’immagine di Castelsardo come meta capace di ospitare eventi sportivi di qualità. Con il mare e il castello dei Doria a fare da cornice, il SardinianThrowdown si prepara a vivere un fine settimana di grande energia, puntando a diventare l’appuntamento di riferimento per lo sport outdoor in Sardegna.

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