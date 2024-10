Tra i 21 giocatori convocati da Lucas Gatti per la trasferta di Cassino spicca l’assenza di Andrew Marie-Sainte, fermato (pare) da problemi fisici.

Al pari di Pasquale Costanzo, che sconterà al “Salveti” l'ultimo di due turni di squalifica, l’esperto centrale salterà il match di domani con la capolista del Girone G così come ha saltato quello di domenica scorsa col fanalino di coda Real Monterotondo.

Assenze importanti nella sfida che segna il debutto in panchina del neo allenatore argentino, arrivato in settimana per sostituire l’esonerato Marco Amelia dopo il breve interregno (una partita, quella col Monterotondo) del tecnico dell’Under 19 Mario Isoni, che resta comunque in prima squadra come vice di Gatti. Assenze che lasciano intendere che al centro della difesa verrà confermato il capitano dei bianchi Luca La Rosa (supportato da chi è tutto da vedere) e che davanti la coppia titolare sarà formata da Furtado e Santi.

Nel testacoda della 6ª giornata di Serie D i galluresi vanno a caccia del primo successo stagionale: tra campionato e Coppa Italia l’Olbia ha collezionato la pochezza di un punto, risultato che la relega in fondo alla classifica del suo girone, in solitaria, e la rende una delle peggiori formazioni della quarta serie calcistica italiana. Ma è altrettanto vero che nel Girone G non ci sono schiacciasassi e che il Cassino non è imbattibile, come dimostra la gara persa dai benedettini al primo turno (0-3 contro il Trastevere). Sperando che il cambio in panchina possa dare finalmente la scossa a un gruppo “inceppato”.

Squadre in campo allo stadio “Salveti” di Cassino alle 15: dirige l’arbitro Sabri Ismail della sezione di Rovereto.

Cassino-Olbia, i convocati di Gatti

Portieri: Di Chiara, Rizzitano;

Difensori: Anelli, Arboleda, Bertini, Chazarreta, Gonzalez, La Rosa, Lucarelli, Pani;

Centrocampisti: Cabrera, De Grazia, Marroni, Maspero, Rizzi, Staffa, Totti, Yanovskyy;

Attaccanti: Caggiu, Furtado, Santi.

