Il Poggio Sport Village si prepara a vivere il suo terzo anno consecutivo nel Campionato Nazionale di Serie B2, una delle competizioni più rilevanti del panorama tennistico italiano. Questo traguardo consolida un percorso di crescita sportva e organizzativa che vede il circolo di Poggio dei Pini protagonista su un palcoscenico di eccellenza. La stagione comincerà domenica 19 aprile e vedrà il Poggio Sport Village trasformarsi in un punto di riferimento per il tennis nazionale in tre appuntamenti casalinghi.

All'esordio del 19 aprile seguiranno le sfide del 24 e 31 maggio. Sarà un'opportunità per il pubblico di assistere gratuitamente a match di alto livello tecnico, con la presenza di atleti di caratura internazionale che daranno vita a sfide agonistiche di grande intensità. «Per noi essere presenti per il terzo anno consecutivo in Serie B è un risultato importante, frutto del lavoro svolto negli ultimi anni. Vogliamo continuare a crescere e allo stesso tempo offrire al territorio la possibilità di vivere eventi sportivi di qualità - spiega la dirigenza del Poggio Sport Village - Invitiamo tutti a partecipare e a sostenere la squadra: sarà un'occasione per vivere da vicino il grande tennis e condividere insieme momenti di sport e comunità».

Oltre all'aspetto puramente agonistico, la partecipazione alla Serie B2 rappresenta un momento di grande valore per il territorio. Ogni incontro sarà infatti un'occasione di aggregazione capace di coinvolgere i soci, gli allievi della scuola, le famiglie e tutti i cittadini, contribuendo alla diffusione della cultura sportiva e alla promozione del tennis sotto i colori blu e arancio del circolo.

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