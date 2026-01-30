È il big match della seconda di ritorno nel campionato di A1 di basket in carrozzina. Sabato il palazzetto di Sorso vedrà affrontarsi alle 15.30 la Dinamo Lab, capolista insieme a Cantù e l'Amicacci Giulianova, che insegue la vetta a 2 punti di ritardo.

All'andata colpaccio dei biancoblù per 67-59, ma il coach Mathew Foden avverte: «Giulianova è una squadra che sta crescendo e ha un buon coach. Dovremo avere tanta intensità».

La Dinamo Lab di quest'anno ha irrobustito l'organico: «Avere tanti giocatori di qualità mi mette anche in difficoltà per assemblare i quintetti, ma è una bella difficoltà avere tante alternative. Nell’ultima gara abbiamo avuto 27 punti dalla panchina, speriamo di avere tanti spettatori come contro Cantù».

Il capitano Enrico Ghione aggiunge: «Quest’anno abbiamo una panchina importante. Sono contento di come è stata costruita la squadra: stiamo puntando ad arrivare alla perfezione, stiamo curando i dettagli e questo è più facile quando c’è qualità».

