Podio sfiorato, per Roberto Pusinelli della Società Canottieri Ichnusa di Cagliari, all’European Rowing Coastal Challenge che quest’anno si è corso a Marina di Castagneto Carducci.

Il vogatore lombardo ma da tempo residente in Sardegna, specialista della disciplina costiera, si è fermato al quarto posto nel doppio misto Beach Sprint, assieme a Violante Lama (SC Telimar). Dopo aver superato nei quarti di finale l’altro duo azzurro Giovanni Ficarra e Maria Condurso (CC Peloro), la loro corsa si è interrotta in semifinale.

Per Pusinelli, il rimpianto di una semifinale sfortunata e condizionata da un problema al carrello, in cui ha prevalso la barca spagnola di Nadia Felipe Garcia e Adrian Miramon Quiroga, vincitori con il tempo di 2’49”06.

In precedenza, l’atleta cagliaritano aveva conquistato il sesto posto assoluto nel doppio endurance. Anche in quest’occasione, ha gareggiato in formazione mista ma con Giovanni Ficarra (CC Peloro).

