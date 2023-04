Dopo la sosta per la Final Four di Coppa Italia, riparte il campionato di Serie B.

Per Sarroch l'obiettivo è quello di riprendere la marcia verso il primo posto matematico. La squadra di coach Franchi è reduce dalla semifinale di coppa persa a Bologna contro Negrini Acqui Terme, poi campione al termine della manifestazione. Domani a Sarroch la capolista del girone G con 64 punti (22 vittorie su 22) riceve Volley Anguillara per blindare matematicamente il primo posto. Il Cus Cagliari deve invece difendere la seconda posizione per assicurarsi la qualificazione ai playoff. Gli universitari attendono Casal Bertone al PalaCus. Già retrocessa, la Why Company Stella Azzurra di Sestu sfida a Decimomanno la Marino Pallavolo.

Femminile. Riparte anche la B1 femminile con la San Paolo che riceve l'Enercom Fimi Crema. Impegno casalingo anche per Capo d'Orso Palau contro Clericiauto Acabiate. In B2 femminile, l'Alfieri ospita Cagliero. Match interni anche per La Smeralda Ossi, contro Ceramsperetta Cusano, e Garibaldi La Maddalena, contro Villa Cortese.

