tennis
19 ottobre 2025 alle 14:21
Campionato A2, Tc Cagliari sconfitto in casaLe ragazze di capitan Carla Lucero perdono 3-1 contro le genovesi del Park Tc
Nella terza giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie A2 di tennis a squadre femminile il Tc Cagliari perde 3-1 in casa contro il Park Tc Genova.
I risultati:
Carlota Martinez Cirez (G) b. Andreea Prisacariu 6-2, 6-1
Eleonora Alvisi (C) b. Cristiana Ferrando 6-2, 6-4
Anita Bertoloni (G) b. Sara Festa 6-1, 6-2
Bertoloni/Martinez Cirez (G) b. Alvisi/Festa 6-2, 6-4.
