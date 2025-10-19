Nella terza giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie A2 di tennis a squadre femminile il Tc Cagliari perde 3-1 in casa contro il Park Tc Genova.

I risultati:
Carlota Martinez Cirez (G) b. Andreea Prisacariu 6-2, 6-1
Eleonora Alvisi (C) b. Cristiana Ferrando 6-2, 6-4
Anita Bertoloni (G) b. Sara Festa 6-1, 6-2
Bertoloni/Martinez Cirez (G) b. Alvisi/Festa 6-2, 6-4.

