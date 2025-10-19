Campionato A2, ad Alghero vince MacerataIl Tc Alghero Mp Finance cede 6-0 in casa contro il Tc Macerata
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nella terza giornata del girone 6 del campionato nazionale di Serie A2 di tennis a squadre maschile il Tc Alghero Mp Finance perde 6-0 in casa contro il Tc Macerata “C. & G. Giuseppucci”.
I risultati.
Jiri Vesely (M) b. Juan Bautista Otegui 6-2, 6-4
Filippo Mazzola (M) b. Luca Fasciani 6-2, 6-1
Tommaso Compagnucci (M) b. Gabriele Maria Noce 6-3, 6-4
Edoardo Lamberti (M) b. Michele Fois 5-7, 6-2, 6-3
Vesely/Tommaso Compagnucci (M) b. Noce/Otegui 6-4, 6-3
Nicolas Compagnucci/Iacopo Maria Sada (M) b. Fasciani e Nicolò Serra 6-1, 6-2.