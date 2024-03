Sabato 9 e domenica 10 marzo, al palazzetto dello sport di Maracalagonis andrà in scena l'atto finale della regular season del campionato a squadre di Serie A di Badminton. Per il quarto anno di fila la Matex Marabadminton padrona di casa si gioca la chance di terminare tra le prime quattro squadre del campionato, trovandosi attualmente al quarto posto con 23 punti, dietro alle capoliste Bolzano, campione in carica, e Milano, entrambe a 29 punti, che precedono l'altra squadra altoatesina, l'ASV Malles, a 28 punti. La Matex MaraBadminton precede di due punti la squadra rivelazione del campionato, i neopromossi emiliani di Modena, con i quali si terrà un fantastico match di spareggio alle 17 di sabato.

Pare infatti ristretta a queste 5 squadre la lotta per staccare il pass per la final four di Milano a maggio anche se i lombardi del Farco Chiari, soprattutto se potranno schierare la loro formazione al completo, venderanno carissima la pelle e cercheranno a loro volta di qualificarsi ai playoffs, obiettivo sfumato lo scorso anno per un solo punto.

Tantissime le partite di cartello a cui si potrà assistere nella due giorni di questo weekend. Alle 13,30 di sabato spiccano gli scontri diretti Bolzano - Chiari e Malles - Modena mentre i padroni di casa della Matex Marabadminton cercheranno di approfittarne incontrando il fanalino di coda, i siciliani del Città di Palermo. Alle 17, sempre di sabato, lo scontro che vale una stagione: Matex Marabadminton - Modena, mentre in contemporanea Bolzano e Milano si incontreranno tra loro.

Domenica, per chiudere in bellezza, derby altoatesino tra Bolzano e Malles e derby lombardo tra Milano e Chiari, mentre la Matex MaraBadminton dovrà vedersela contro gli insidiosi palermitani delle Piume d'argento.

Indipendentemente dall'esito della due giorni, si tratta sicuramente di una ghiotta occasione per assistere ad uno sport in grandissima crescita a livello mondiale, di alta spettacolarità ed in cui la Sardegna, in questi anni, ha scritto la pagina più gloriosa della quarantennale storia del badminton italiano. La Matex MaraBadminton infatti, dopo essersi fermata ad un passo dal titolo italiano nel 2021 e 2023, sconfitta solo in finale da Bolzano entrambe le volte, lo scorso giugno si è laureata campione d'Europa, prima squadra italiana ad alzare la coppa, in 44 anni di storia della competizione continentale. E certo anche il tifo dei sardi aiuterà la giovane squadra isolana a giocarsi al meglio le proprie carte per chiudere anche quest'anno la stagione tra le prime quattro forze del campionato.

© Riproduzione riservata