Sardegna a segno nei campionati italiani di Endurance con Marica Anna Marras e Giorgio Ruggero Prezioso.

Nel circuito dei Pratoni del Vivaro di Roma, la 16enne amazzone sarda allenata da Anna Teresa Vincentelli conquista l’oro in sella a Byron del Ma' nella categoria Cei 2* Young Riders sulla distanza di 120 km, con una media di 16,40, davanti a Mariachiara Fagiani su Elka du Barthas e Federico Valeri su Demon Melograno.

L'altro titolo arriva nella Debuttanti Under 14 grazie a Giorgio Ruggero Prezioso, che con Burgesu la spunta in un lotto con ben 28 partenti: il cavaliere sardo allenato da Costantino Sanna batte l'amazzone umbra Siria Annessi su Doc Peppy Enterprise, terzo posto per la corregionale Giulia Parretti su Vento Nuraghese. Da segnalare l'undicesimo posto di un'amazzone sarda, Giorgia Sanna su Barracuda.

Quanto agli altri isolani in gara, nella Cei 2* sulla distanza di 120 km sfiora il podio Paola Musio, che con l'angloaraba Una Lady, cavalla di 11 anni di sua proprietà, chiude al quarto posto. Eliminato invece al terzo giro il binomio formato da Alessia Mattera e Udena. Di rilievo anche il settimo posto nella Cei 2YJ (sempre sui 120 km) di Maria Letizia Grazia Orecchioni con Amore, cavallo di 8 anni di proprietà di Francesco Manca. Infine, nella Cen A under 14, sulla distanza di 40 km, sesto posto per Maria Salaris con Steddau ses Tue, eliminato per zoppia al primo giro nella Cei 1* sulla distanza di 100 km Daniele Licheri con Ziramundu Mandra Edera.

