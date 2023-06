Comincia nel migliore dei modi il cammino europeo della Matex Marabadminton all'European Club Championship, la più importante competizione europea per club. Nonostante una valigia smarrita ed un volo cancellato abbiano impedito alla squadra sarda di schierare nella partita d'esordio i propri doppisti più forti, la svedese Malena Norrman ed il danese Andreas Sondergaard, la squadra sarda ha travolto gli svedesi del CDR Prazeres con un sonoro 5 a 0.

La Matex Marabadminton a trazione italo-spagnola, con gli italiani Matteo Massetti, Gianna Stiglich e Christopher Vittoriani e con le spagnole Lucìa Rodriguez e Ania Setien ha dato una chiara dimostrazione di forza che lascia ben sperare per il prosieguo del campionato europeo. I sardi sono ora attesi da un giorno di riposo prima di sfidare, mercoledì 21 i padroni di casa del CB Oviedo in quello che si profila come lo scontro per assegnare il primo posto nel girone ed il passaggio ai quarti di finale.

La Matex Marabadminton nel corso del torneo, oltre a cercare di ottenere un prestigioso risultato, svolgerà la funzione di vero e proprio ambasciatore del patrimonio archeologico sardo attraverso diverse attività promozionali realizzate in collaborazione con la Fondazione Mont'e Prama, in un connubio sempre più stretto tra il mondo dello sport e quello culturale, turistico ed archeologico.

© Riproduzione riservata