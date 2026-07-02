Nella tarda serata di ieri il comunicato che sancisce il cambio dei vertici in casa Tharros. Si chiude l’esperienza di Tonio Mura alla guida della società biancorossa. Al posto dell'attuale gruppo dirigenziale, saranno due gruppi oristanesi a prendere il testimone. “Dopo numerosi incontri – si legge nel comunicato societario - presso la sede di Via Consolini, si è svolta una riunione tra l’attuale presidenza e due cordate di Oristano interessate al futuro della società e subentrare all’attuale dirigenza. Su proposta della presidenza uscente, avanzata esclusivamente per il bene della Tharros, le due cordate hanno trovato un’intesa per collaborare e dare vita a una nuova società, più forte, organizzata e ambiziosa, capace di garantire continuità e crescita al progetto sportivo”. La nuova società ripartirà da un programma già definito e il continuità con il passato. “La nuova società – si legge nella nota - ripartirà con un settore giovanile completo, confermando la volontà di investire nella formazione e nella crescita dei giovani. Inoltre, sarà garantita continuità al lavoro svolto nella scorsa stagione, ripartendo dallo staff tecnico e dai giocatori della prima squadra, proseguendo il progetto di valorizzazione dei giovani del territorio. Nei prossimi giorni la società comunicherà ulteriori dettagli sulla nuova organizzazione societaria e sui prossimi passi del progetto”.

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