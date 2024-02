Dopo la sosta di domenica scorsa, il campionato di Serie D riprende domenica. In programma Cos-Ostiamare, Cassino-Latte Dolce, Budoni-Nocerina e Anzio-Atletico Uri.

Tutte gare importantissime per la classifica: la Cos cerca i tre punti per riconquistare il secondo posto in classifica dietro la capolista Cavese. La squadra sarda è scivolata al quinto posto ma ha tutte le chance si riconquistare la piazza perduta. Come ha dimostrato nell'ultima trasferta vinta sul campo romano della Trastevere. Il mister Francesco Loi è fiducioso: la crisi di gennaio sembra dimenticata.

Uri, Latte dolce e Budoni giocano per la salvezza. A soffrire sono soprattutto Budoni e Atletico Uri. Ma anche il Latte Dolce ha assoluta necessità di punti per non finire in zona playout. Un momento sicuramente cruciale della stagione che vede il dominio della Cavese, squadra dal passato illustre con tappe nel lontano passato, anche in Serie B.

© Riproduzione riservata