Sono quattro gli anticipi in programma sabato tra Eccellenza e Promozione. Nel massimo campionato regionale, alle 15.30, si gioca Villacidrese-Sant’Elena (campo Su Conventu-Santa Lucia a San Gavino Monreale). Una sfida delicatissima per le tue formazioni che hanno ancora qualche piccola speranza di agganciare i playout. Nel girone A di Promozione, in scena (ore 16) Orrolese-Castiadas e nel girone Sud, sempre con fischio d’inizio alle 16, si disputano Coghinas-Alghero e Posada-Siniscola.

Le partite di domenica

In Eccellenza domenica alle 16 si completa il quadro della 14esima giornata di ritorno: Barisardo-Li Punti, Calangianus-Carbonia, Ferrini-Taloro, Ghilarza-Ilvamaddalena, Ossese-Tempio, San Teodoro-Bosa e Villasimius-Iglesias.

In Promozione, l’undicesima giornata di ritorno: nel girone A, alle 15.30, Pirri-Selargius (campo Mulinu Becciu a Cagliari) e, alle 16, Alle 16 Atletico Cagliari-Verde Isola, Cus Cagliari-Arbus, Gialeto-Monastir, Guspini-Arborea, Idolo-Gonnosfanadiga, Terralba-Tortolì e Villamassargia-Lanusei; nel girone B, alle 16, Bonorva-Nuorese, Lanteri-Fonni, Luogosanto-Tuttavista, Ovodda-Stintino, Porto Torres-Abbasanta, Santa Giusta-Usinese e Sennori-Macomerese.

