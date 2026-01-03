la decisione
Calcio regionale, lutto sui campi sardi per i morti di Crans-MontanaUn minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni in programma nel fine settimana
Un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni in programma nel fine settimana, inclusi anticipi e posticipi, sarà rispettato anche in Sardegna per commemorare i giovani sportivi vittime della grave sciagura avvenuta a Crans-Montana nella notte di Capodanno.
Lo hanno disposto il Coni e la Figc. Nell'Isola sono in programma tra domenica e lunedì i campionati regionali dall'Eccellenza alla Prima categoria.
