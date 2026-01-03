Un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni in programma nel fine settimana, inclusi anticipi e posticipi, sarà rispettato anche in Sardegna per commemorare i giovani sportivi vittime della grave sciagura avvenuta a Crans-Montana nella notte di Capodanno.

Lo hanno disposto il Coni e la Figc. Nell'Isola sono in programma tra domenica e lunedì i campionati regionali dall'Eccellenza alla Prima categoria.

© Riproduzione riservata