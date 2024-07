L'Ozierese tessera Antonio Fantasia. Per l'attaccante, cresciuto nel vivaio locale, un ritorno a casa dopo aver vestito le maglie del Porto Torres in Serie D, Pattada, Macomerese Calcio, Tempio, Fonni e Polisportiva Ossese in Promozione.

Le ultime 5 stagioni, Antonio Fantasia le ha giocate in Eccellenza, con Ossese, col Guspini, col Kosmoto Monastir, Ghilarza Calcio e Villacidrese e Iglesias.

«Siamo sicuri - dice la società - che la sua esperienza e il suo talento saranno fondamentali per la nostra squadra».

© Riproduzione riservata