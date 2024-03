Le gare del campionato di Eccellenza, Promozione e Prima categoria saltate il tre marzo scorso per il maltempo saranno recuperate il 20 marzo.

Lo ha deciso il Comitato regionale della Figc: in Eccellenza verrà recuperata Tempio-Bosa. Una gara importante per il Tempio che vincendo si porterà a quota 50, a otto punti dalla capolista Ilvamaddalena. In Promozione Gonnosfanadiga-Terralba con inizio alle 15.

In Prima categoria si giocherà il 20 marzo alle 15,30 Don Bosco Fortitudo-Antiochense, recupero del girone B.

