Al via oggi con alcuni anticipi il campionato di Seconda categoria di calcio. Le squadre iscritte sono 112. I gironi, sono otto.

Tra queste, grossi nomi come Tavolara, Siniscola, le ogliastrine Castor, Perdasdefogu, Girasole e Ilbono, . E, poi, Calmedia, Capoterra, Pula, Frassinetti, Villasor, Asseminese, Frassinetti, Cortoghiana, Ferrini Quartu, Johannes, La Pineta, Uragano Pirri, Sinnai, Settimo, Castiadese.

Oggi alle 16 sono in programma 27 gare. Fra queste spicca il derby Kalagonis-Settimo, poi Sinnai-Johannes e Accademia Sarrabese-Ferrini Quartu.

Nel gruppo B, in campo oggi Capoterra-Audax, Matzaccarese-Asseminese, Sant’Anna Arresi-Cortoghiana e Teulada-Frassinetti. Domenica si disputeranno le restanti 29 partite.

© Riproduzione riservata