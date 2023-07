Primi tre acquisti importanti per il Luogosanto, formazione che milita nel campionato di Promozione girone C. Il ds Pier Giuseppe Pittorru è riuscito ad ingaggiare Alessio Bruno, Giovanni Ricciu e Rubens Zanon.

Per Alessio Bruno (la passata stagione Calangianus e Buddusò), centrocampista olbiese (classe 1994), si tratta di un gradito ritorno. Giovanni Ricciu, 21 anni, è un difensore esterno ( ex Calangianus pure lui). A rinforzare la difesa anche Rubens Zanon, argentino di 25 anni, proveniente dal Castiadas, con esperienze nella serie C del suo Paese. La campagna acquisti ovviamente continua. Presto verranno formalizzati dalla società due acquisti per l'attacco: un valido fuori quota e un giocatore di sicura affidabilità.

La preparazione comincerà il 17 agosto al Luigi Lacu. Agli ordini dell'allenatore Toni Madeddu, affiancato dal preparatore atletico Fulvio Secchi e dal preparatore dei portieri Pietro Maciocco.

