Il Castiadas che parteciperà ancora al campionato di Promozione, per la prossima stagione cambia allenatore. In un comunicato »il Castiadas 1973 comunica che con il mister Cristian Dessì non proseguirà il rapporto di collaborazione nella prossima stagione».

«A mister Dessì – continua il comunicato –, con il quale permane un rapporto di stima reciproca, il ringraziamento per queste due splendide stagioni che hanno visto il Castiadas chiudere per due volte al secondo posto, e gli auguri per i migliori successi sportivi per il proseguo della sua carriera».

Nell'ultimo campionato appena concluso, il Castiadas ha conquistato nel girone A il secondo posto dietro il Monastir. Nei playoff è stata preceduto da Usinese e Terralba.

