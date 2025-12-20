Ad Arzachena Mauro Giorico ha lasciato un ottimo ricordo. L’allenatore dell’Alghero, avversario domani al Biagio Pirina, ha guidato i biancoverdi fino alla storica conquista della Serie C, e sarà celebrato dal pubblico come merita.

Tuttavia, Giorico è pur sempre un avversario, e come tale troverà del filo da torcere, come promette il tecnico dell’Arzachena Academy Costa Smeralda Mauro Ottaviani, che dell’allenatore catalano è stato collaboratore proprio ad Arzachena.

«Sono molto contento di incontrarlo, col mister ho un ottimo rapporto”, racconta Ottaviani, «ma noi faremo la nostra partita, come abbiamo sempre fatto, perché diventi una sfida difficile anche per loro».

Al match della 16ª e penultima giornata di andata del campionato di Promozione contro la capolista incontrastata del girone B, che approda in Gallura a punteggio pieno, Bonacquisti e compagni arrivano carichi e determinati.

«A Bosa i ragazzi hanno fatto una partita importante”, sottolinea Ottaviani a proposito del successo di una settimana fa, «e ci stava anche un risultato più ampio, ma con l’Alghero sarà una gara più che difficile: proveremo a creare qualche problema a una squadra che sta ammazzando il campionato, nella consapevolezza – conclude il tecnico dell’Arzachena – che nel calcio tutto è possibile e ci sta anche un passo falso dell’avversario».

Allo stadio Biagio Pirina, con fischio d’inizio alle 15, arbitra Nicolò Fronteddu della sezione di Nuoro; assistenti Mario Canu (Olbia) e Samuel Fronteddu (Nuoro).

