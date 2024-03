È sempre Alessio Mulas, il re dei bomber nel campionato di Eccellenza. L’attaccante del San Teodoro Porto Rotondo, dopo la dodicesima giornata di ritorno, ha totalizzato ventidue reti. Avanza Mattia Caddeo, autore di una rete: per il giocatore del Ghilarza i sigilli sono tredici. Mulas ha quindi ancora un bel margine e sarà difficile strappargli il trono. In terza posizione, Andrea Sanna della Tharros, rimasto fermo con dodici goal. Non si è mosso anche l’attaccante del Tempio, Victory Igene, che è un gradino sotto Sanna. A dieci reti, Mauricio Villa dell’Ossesse raggiunge Alessio Virdis del Tempio e Matteo Vinci del Ghilarza.

22 RETI

Alessio Mulas (San Teodoro)



13 RETI

Mattia Caddeo (2 rig.) (Ghilarza)



12 RETI

Andrea Sanna (1 rig.) (Tharros)



11 RETI

Victory Igene (2 rig.) (Tempio)



10 RETI

Matteo Vinci (3 rig.) (Ghilarza)

Mauricio Ezequiel Villa (Ossese)

Alessio Virdis (Tempio)



9 RETI

Artur Sagitov (1 rig.) (Bosa)

Facundo Maitini (2 rig.) (Ilvamaddalena)

Lorenzo Camba (2 rig.) (Villasimius)



8 RETI

Samuele Pinna (1 rig.) (Ghilarza)

Victor Pucinelli (6 rig.) (Li Punti)



7 RETI

Jonathan Bitep (Barisardo)

Bruno Lemiechevsky Melessi (Li Punti 4, Calangianus 3)

Danilo Ruzzittu (5 rig.) (San Teodoro)

Pierpaolo Falchi (1 rig.) (Taloro)

Giovanni Bulla (Tempio)

Edoardo Donati (Tempio)



6 RETI

Luc Didier Oli Oro (Barisardo)

Lorenzo Basciu (Carbonia)

Alessio Figos (Ferrini)

Mauricio Bringas (6 rig.) (Iglesias)

Pietro Antony Cancilieri (Iglesias)

Abdoulaye Bah (Ossese)

Marcos Mainardi (Ossese)

Simone Calaresu (Tharros)



5 RETI

Gianluca Podda (Ferrini)

Sandro Scioni (Ferrini)

Alberto Usai (1 rig.) (Ferrini)

Daniele Orro (Ghilarza)

Lamin Touray (Ilvamaddalena)

Mattia Gueli (1 rig.) (Ossese)

Jacopo Malesa (San Teodoro)

Luca Floris (2 rig.) (Sant'Elena)

Roberto Mele (1 rig.) (Taloro)

Nicolas Ricci (Taloro)

Alberto Atzori (Tharros)

Juan Martin La Valle (Tharros)

Sariang Kassama (Villasimius)

