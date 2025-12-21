Pirotecnico pareggio al Comunale di Tergu fra Women Torres e Sedriano: 3-3 nel nono turno della serie C femminile.

Ospiti in vantaggio al 9’ con Stapelfeldt sugli sviluppi di una punizione. La Torres e reagisce subito e al 15’ Riva riporta in equilibrio il risultato. Al 28' Loupattij con un tiro cross inganna Pilato e insacca la rete del vantaggio per le padrone di casa.

Al quarto d'ora della ripresa il Sedriano pareggia ancora grazie ai riflessi in area di Stapeldeldt su una conclusione velenosa respinta da Deiana. La Women Torres ritrova il vantaggio al 68' con una magia su punizione di Castronuovo. ma passano solo due minuti e Franco con un siluro fissa il 3-3.

Il tecnico della Women Torres Emanuele Riu ha commentato: “Devo fare i complimenti alle ragazze per la prestazione. Per due volte siamo andate in vantaggio e abbiamo creduto di portare a casa la vittoria, ma di fronte a noi avevamo un avversario ostico che è riuscito con merito a pareggiarla. È giusto ammettere sia i nostri meriti che anche i loro. Abbiamo preparato bene la gara in settimana e abbiamo proposto bene quando avevamo studiato. Ora ricarichiamo le pile con la sosta, utile per ritrovare la giusta condizione sia a livello fisico che mentale”.

