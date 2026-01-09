Archiviata la sfida di Coppa Italia femminile persa 4-1 contro la Pro Sesto, si rituffa nel campionato di serie C la Women Torres. Per il decimo turno le ragazze allenate da mister Emanuele Riu ospiteranno la Caronnese al Peppino Sau di Usini, domenica alle 14.30.

Uno snodo importante, contro un’avversaria di alto livello, in cui provare a conquistare punti preziosi in chiave salvezza. La Caronnese occupa la quinta posizione in classifica a quota 15 punti, frutto di 5 vittorie 4 sconfitte. Nell’ultimo turno le grigiorosse hanno affrontato la Angelo Baiardo perdendo 2-1. La Torres, invece, ha impattato sul Sedriano per 3-3 lo scorso 21 dicembre.

Il tecnico Emanuele Riu dichiara: «È stata una settimana intensa, di grande lavoro e di grande attenzione, fondamentale per ritrovare ritmo e sensazioni dopo la pausa natalizia. Le ragazze si sono allenate con voglia e determinazione, preparando la gara contro la Caronnese, che è una squadra di valore, in maniera minuziosa. Domenica vogliamo farci trovare pronte, giocando con coraggio e sfruttando al massimo il fattore casa, che per noi deve essere una spinta in più. Sono certo che le ragazze scenderanno in campo con il cuore, pronte a lottare su ogni pallone e a vendere cara la pelle».

© Riproduzione riservata