L'anno nuovo inizia con gli ottavi della Coppa Italia femminile per la Women Torres che domenica fa visita alla Pro sesto, attuale terza forza del girone A della serie C dove le rossoblù occupano la nona posizione.

Sulla carta sembra un pronostico chiuso, anche in virtù del 10-0 rifilato dalla Pro sesto alla squadra sassarese nel primo turno di campionato. Va detto però che con l'arrivo in panchina del tecnico Emanuele Ruiu e qualche aggiustamento, la formazione rossoblù ha cambiato passo: due pareggi e una vittoria (contro la Solbiatese) negli ultimi tre turni, che hanno significato l'uscita dalla zona pericolosa.

Il tecnico Emanuele Riu ha dichiarato: «La squadra durante la pausa delle festività ha continuato a lavorare. Domenica ci aspetta una sfida importante contro la corazzata Pro Sesto, una partita che inevitabilmente ci riporta a quanto accaduto alla prima giornata, ma il nostro obiettivo è farci trovare preparati sotto ogni aspetto. Sarà un test significativo anche in ottica campionato: affrontare un avversario di questo livello ci permetterà di capire a che punto siamo e di misurarci con grande intensità e concentrazione».

© Riproduzione riservata