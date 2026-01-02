Calcio femminile: in Coppa Italia Women Torres contro Pro SestoOttavi di finale per la squadra sassarese
L'anno nuovo inizia con gli ottavi della Coppa Italia femminile per la Women Torres che domenica fa visita alla Pro sesto, attuale terza forza del girone A della serie C dove le rossoblù occupano la nona posizione.
Sulla carta sembra un pronostico chiuso, anche in virtù del 10-0 rifilato dalla Pro sesto alla squadra sassarese nel primo turno di campionato. Va detto però che con l'arrivo in panchina del tecnico Emanuele Ruiu e qualche aggiustamento, la formazione rossoblù ha cambiato passo: due pareggi e una vittoria (contro la Solbiatese) negli ultimi tre turni, che hanno significato l'uscita dalla zona pericolosa.
Il tecnico Emanuele Riu ha dichiarato: «La squadra durante la pausa delle festività ha continuato a lavorare. Domenica ci aspetta una sfida importante contro la corazzata Pro Sesto, una partita che inevitabilmente ci riporta a quanto accaduto alla prima giornata, ma il nostro obiettivo è farci trovare preparati sotto ogni aspetto. Sarà un test significativo anche in ottica campionato: affrontare un avversario di questo livello ci permetterà di capire a che punto siamo e di misurarci con grande intensità e concentrazione».